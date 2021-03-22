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  4. Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü

Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü.

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