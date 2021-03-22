Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 15:45 Ankara'da dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605891787ae4f2183b494e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayla Karaca sessiz sedasız toprağa verildi Koronavirüsü bir saatte yok ediyor! Türk bilim insanları keşfetti Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için yeniden sokağa indi TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi İstanbul Barajları'ndan bir iyi haber daha! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi Koronavirüs çıktı, grip vakaları ciddi oranda azaldı