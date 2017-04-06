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  3. 06 Nisan 2017 23:20

Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi

Ankara'da bir kuyumcuyu silah, el yapımı patlayıcı ve sis bombası ile soyulmak istendi. Kuyumcunun karşı koyması üzerine kaçan soyguncu bir kişiyi bacaklarından vurup, bir aracı gasp ettikten sonra kayıplara karıştı.

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