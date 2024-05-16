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  4. Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

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