Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

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