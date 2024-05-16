Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 07:50 Güncelleme: 16 Mayıs 2024 Perşembe 07:50 Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645909cb61d788c58031033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MASAK'a takıldılar... Bir suç örgütü daha çökertildi MİT sınır ötesinde 12'den vurdu: 2 hain öldürüldü CHP'den İstanbul'da Büyük Eğitim Mitingi Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı Fabrikada skandal: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın İstanbul'da hareketli dakikalar... El yapımı bomba bulundu Aziz Yıldırım'ın dönüşü olay oldu: ''Haklıysak hükümetle de mücadele ederiz''