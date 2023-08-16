Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 08:20 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:20 Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kardeş, tartıştıkları enişteleri tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı enişte karakola giderek teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dc5c94895cf077426615a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti