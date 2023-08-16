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  4. Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü

Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kardeş, tartıştıkları enişteleri tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı enişte karakola giderek teslim oldu.

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