Ankara'da Erdoğan'a protesto: 'Ne dediyse yaptık, yumurta bile alamıyorum!'
08 Ocak 2021 10:45
Ankara'da Erdoğan'a protesto: 'Ne dediyse yaptık, yumurta bile alamıyorum!'
Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları nedeniyle mağdur olan ve Ankara'da eylem yapan çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Çalışın’ dedi. Çalıştık. ‘3 çocuk yapın’ dedi, yaptık. Cumhurbaşkanı ‘Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın’ dedi. Ektik… Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim” diyerek seslendi.