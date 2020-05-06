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  3. 06 Mayıs 2020 16:45

Ankara'da fabrikada facia: 2 ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tiner paketleme atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti.

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