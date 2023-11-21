Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi 21 Kasım 2023 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 21 Kasım 2023 Salı 17:55 Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655cc4f4c5eb4fd6ab0cd343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan sert sözler Yağışlar sonrası barajların son durumu Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı Evliliklerin önündeki yeni engel bu oldu: Gomofobi SGK işsizlik maaşı alanlar için denetlemelere başlıyor İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Türkiye'nin esrarengiz türbesi hakkında olay iddia Bulgaristan sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu