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  4. Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi

Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 14 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

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