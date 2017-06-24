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  3. 24 Haziran 2017 18:45

Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı

Ankara’da karşı şeride geçen bir otomobil dolmuşa çarptı. Kazada dolmuş ters dönerken 9’u ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

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Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
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Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı