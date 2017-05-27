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  3. 27 Mayıs 2017 09:45

Ankara'da feci kaza

ANKARA'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı.

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Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Video Galeri
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Çocuk istismarında flaş gelişme
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
İstanbul'da faciadan dönüldü
İstanbul'da faciadan dönüldü