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  3. 27 Mayıs 2017 10:15

Ankara'da feci kaza

ANKARA'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı.

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İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
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Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
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İlk sahurda kadınlar davul çaldı
İlk sahurda kadınlar davul çaldı
Video Galeri
Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
Video Galeri
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Video Galeri
Çocuk istismarında flaş gelişme
Çocuk istismarında flaş gelişme