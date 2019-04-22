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  3. 22 Nisan 2019 10:40

Ankara’da FETÖ soruşturması: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 35’i görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe...

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