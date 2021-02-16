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  3. 16 Şubat 2021 10:45

Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.

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