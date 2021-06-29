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Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.

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