Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın 29 Haziran 2021 Salı Saat: 07:35 Ankara'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60daa3094d23be72da62cff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Lokumcu davasında ilk kez görüntüler ortaya çıktı Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı Sarıyer'de domuzları yol kenarından böyle izlediler Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor