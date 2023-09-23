Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 09:45 Ankara’nın Çankaya ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650e8987eff39b6b6536b8a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı Ronaldo, Arap kıyafeti giyip kılıç kuşandı İstanbul'da orman yangını Atatürk'e hakaretten tutuklanan lisenin ifadesi ortaya çıktı Öğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında Fotoğrafçıda akılalmaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi Kaçak maden ocağında ölen işçi için ailesine para teklif ettiler Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Zehirli örümcek Türkiye'de Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor''