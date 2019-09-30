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  3. 30 Eylül 2019 15:55

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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