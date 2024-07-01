Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:46 Güncelleme: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 07:46 Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668234a3e5e55ddd670f8113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını