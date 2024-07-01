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  4. Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada

Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada

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Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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