Ankara'da hastane otoparkında drift yaptı; o anlar kamerada

Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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