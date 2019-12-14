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  3. 14 Aralık 2019 11:05

Ankara'da hastanede korkutan yangın

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi idari binasında çıkan yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi.

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Bakan Varank’ın sözleri CHP sıralarını ayağa kaldırdı
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