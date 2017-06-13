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SUUDİ ARABİSTAN'DAN ŞOKE EDEN KATAR AÇIKLAMASI
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  3. 13 Haziran 2017 15:45

Ankarada iki grup arasında tartışma: 5 yaralı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasında iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

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Diyarbakırda ilk kez bezelye üretildi
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Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: Asli görevlerini yapmıyordu
Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: Asli görevlerini yapmıyordu
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GAÜden Türk Metal Sendikası Başkanına Onursal Doktora Payesi
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