Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 17:35 Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde sosyal deney çekimi sırasında yayalara yol vermek için duran minibüse, arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615479b6c3d4045b5e339793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 yaşındaki kızı kaçıramayınca aileye dehşeti yaşattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi Gözaltına alınan öğrencilerden açıklama: ''Vazgeçmeyeceğiz'' Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı Boeing B737-8 ve B737-9 MAX'lerin uçuşuna onay çıktı Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip ''Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz'' dedi Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi