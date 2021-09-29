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  4. Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı

Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı

Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde sosyal deney çekimi sırasında yayalara yol vermek için duran minibüse, arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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