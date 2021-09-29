Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı

Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde sosyal deney çekimi sırasında yayalara yol vermek için duran minibüse, arkadan gelen otobüs çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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