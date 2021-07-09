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Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi

Ankara'da, sevgilisini aynı evde yaşadığı eşi ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan kadın için karar verildi.

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