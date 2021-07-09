Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 16:20 Ankara'da, sevgilisini aynı evde yaşadığı eşi ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan kadın için karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e84d1de883110568563c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler 2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj İBB İstanbulluların Avrasya Tüneli kabusunu çözdü Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var Nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Uzman çavuş cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı