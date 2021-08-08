Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da istinat duvarı çöktü Ankara'da istinat duvarı çöktü 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 13:40 Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bitişikteki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fb49a8c6b706bfb4992ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Süleyman Soylu'nun acı günü Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Market sepetini doldurup kaçtı Mersin sağanak yağışa teslim Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti