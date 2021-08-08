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Ankara'da istinat duvarı çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bitişikteki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

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