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  3. 01 Haziran 2017 21:45

Ankarada izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Ankara’da açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto eden grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından 4 kişi gözaltına alındı.

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