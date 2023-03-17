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Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için dayanışma günleri düzenledi.

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