Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri başladı Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri başladı 17 Mart 2023 Cuma Saat: 16:10 Güncelleme: 17 Mart 2023 Cuma 16:10 Ankara Büyükşehir Belediyesi depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için dayanışma günleri düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641466be5a0cf55bfa41b143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD basketbol maçlarında destan yazan liseli Türk genç Derin Saran'ı konuşuyor! Depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü Depremden kaçış anı kamerada! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den deprem bölgesi için kritik uyarı Depremler sonrası vatandaşın konut tercihi değişti Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı AK Parti'nin ikinci'' bir Recep Tayyip Erdoğan'ı daha oldu Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Tunceli'de avlanırken görüntülendi