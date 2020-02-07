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  3. 07 Şubat 2020 09:15

Ankara'da kan donduran cinayet

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü. 18 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Şeyma Yıldız'ın babası H.Yıldız Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

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