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  4. Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu!

Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu!

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Ankara'da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

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