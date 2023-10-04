Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:57 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 13:57 Ankara'da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d452f11fb9c18ef2ac013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti! Bu suçlama olay olur: TÜİK'ten marketlere enflasyon için indirim telefonu! Ankara'da yangın! Bir evladımız şehit düştü Mide ağrısıyla gittiği hastanede yanlış tedaviyle hayatı kabusa döndü İstanbul'da E-5'i kapatıp birbirlerine girdiler Erken sevinince altın madalyayı kaybetti İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı