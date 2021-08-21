Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular

Ankara'nın Mamak ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde genç kızı darp eden iki kişi, daha sonra kızı soyunmaya zorladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6120c57045751c57ad572a73" allowfullscreen></iframe>