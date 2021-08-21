Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular 21 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 12:20 Ankara'nın Mamak ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde genç kızı darp eden iki kişi, daha sonra kızı soyunmaya zorladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6120c57045751c57ad572a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek