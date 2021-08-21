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Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular

Ankara'nın Mamak ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde genç kızı darp eden iki kişi, daha sonra kızı soyunmaya zorladı.

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