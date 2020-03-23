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ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
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  3. 23 Mart 2020 09:40

Ankara'da karantinadan kaçan bir kişi yakalandı

Ankara'da koronavirüs karantinasından kaçan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Şahıs, Ankara Bilkent Şehir Hastanesin'de karantinaya alındı.

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