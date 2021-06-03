Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

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