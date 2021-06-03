Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı 03 Haziran 2021 Perşembe Saat: 18:20 Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b8f33f7a0549314a72207b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çaykur Rizespor'da istifa depremi 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce kabusu yaşattı Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti İş vaadiyle iğrenç tuzak: Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...'' Şentop'tan ''Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar İstanbul'da kurşun yağdırdı... Dehşet anları kamerada İstanbul trafiğinde öldüresiye yol verme dayağı kamerada