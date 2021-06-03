  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı

Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çaykur Rizespor'da istifa depremi
14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce kabusu yaşattı
Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
İş vaadiyle iğrenç tuzak: Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar
ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...''
Şentop'tan ''Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması
Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar
İstanbul'da kurşun yağdırdı... Dehşet anları kamerada
İstanbul trafiğinde öldüresiye yol verme dayağı kamerada