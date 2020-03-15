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  3. 15 Mart 2020 10:25

Ankara'da kırmızı alarm: Umreden dönenler karantinaya alındı

Umreden dönen vatandaşlar Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

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