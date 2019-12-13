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  3. 13 Aralık 2019 16:25

Ankara'da korku dolu anlar: ''Üzerimde bomba var''

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi güvenlik görevlilerine "Üzerimde bomba var" diyerek herkesi korkuttu. Uyuşturucu bağımlısı etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.

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