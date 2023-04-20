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  4. Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Ankara’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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