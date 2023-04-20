Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 10:30 Ankara’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6440ea1008c30f6d2202b303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü! KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha... Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı