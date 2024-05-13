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  4. Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var

Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var

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Başkent Ankara'da hızlı tren köprüsünün ayağına çarpan bir araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

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