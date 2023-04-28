Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var

Ankara’da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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