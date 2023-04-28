Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 14:20 Ankara’da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644babf685eb50479d297593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali TÜRK-İş Başkanı masadaki 2 zam oranını açıkladı Annesinin kafasını keserek öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı Sokak ortasında kadına şiddet! Film izler gibi izlediler Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a: ''Soylu'yu görevden alın!'' Trump yine yaptı yapacağını! Biden taklidi olay oldu