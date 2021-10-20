Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkutan patlama Ankara'da korkutan patlama 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 10:30 Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616fc5aa1e1281662a0fd5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüksekova sis arasında kayboldu ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü KYK yurdunda eylem! İBB Başkanı İmamoğlu devreye girdi Kılıçdaroğlu'ndan yeni ''bürokrat'' çıkışı: ''Az kaldı, sizin zamanınız geliyor'' Palu ailesi davasında tahliye kararı Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu