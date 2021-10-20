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Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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