Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkutan patlama! Yaralılar var Ankara'da korkutan patlama! Yaralılar var 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 08:50 Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın kömürlüğünde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır hasar alan bina ekipler tarafından tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6077d4266feff918f45a144b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı Sadakatsiz'de Derin ile Asya'yı kaçıran isim ortaya çıktı Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...