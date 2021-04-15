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Ankara'da korkutan patlama! Yaralılar var

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2 katlı Şentürk Apartmanı'nın kömürlüğünde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır hasar alan bina ekipler tarafından tahliye edildi.

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