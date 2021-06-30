Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 22:35 Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dcc78de1ab507b8f5e5e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı