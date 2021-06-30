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  4. Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı

Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı.

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