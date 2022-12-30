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Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi

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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı.

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