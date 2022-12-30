Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:15 Güncelleme: 30 Aralık 2022 Cuma 09:15 Ankara’nın Sincan ilçesinde bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ae81fe0739e81610122b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı!