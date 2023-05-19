Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 14:05 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 14:05 Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “ikinci tur” gündemli toplantısı Zafer Partisi’nde başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6467580096158d66f140d5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru