  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı

Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı

Güncelleme:

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “ikinci tur” gündemli toplantısı Zafer Partisi’nde başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir
Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti
19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada
Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan
Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı
Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov!
Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu
İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru