Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da minibüs kazası: Çok sayıda yaralı var Ankara'da minibüs kazası: Çok sayıda yaralı var 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 22:30 Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62951b4d4e971426dc4eaa43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı