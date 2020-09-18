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  3. 18 Eylül 2020 19:10

Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!

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Alçak manşete sert tepki! Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Alçak manşete sert tepki! Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
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Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
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Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
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Bakan Selçuk: ''Türkiye en iyi ülkelerden bir tanesi''
Bakan Selçuk: ''Türkiye en iyi ülkelerden bir tanesi''
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Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu
Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu
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Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi
Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi
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