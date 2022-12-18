  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak!

Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak!

Ankara'da bir eğlence mekanında sahne alan Pizz adlı grubun davulcusu Mehmet D., ayağına bastığı kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen müzisyenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor''
Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama
Vicdansız sürücü kamerada!
Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü
Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu
Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak
Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu
Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar