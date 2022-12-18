Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 17:35 Ankara'da bir eğlence mekanında sahne alan Pizz adlı grubun davulcusu Mehmet D., ayağına bastığı kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen müzisyenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f25312a203a12423ae6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar