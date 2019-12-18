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GALATASARAY'A KAYYUM ŞOKU!
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  3. 18 Aralık 2019 16:15

Ankara'da okul inşaatında iskele faciası

Ankara'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Büyükada'da kazılan dev çukurlar merak konusu oldu
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