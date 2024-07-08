Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 17:56 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 17:56 Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray Köyüne ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bfe2a1cb908d6480b7e57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını