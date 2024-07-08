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  4. Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı

Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray Köyüne ulaştı.

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