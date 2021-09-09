Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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