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Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını çıktı.

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