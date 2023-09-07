Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’da ortak cinayeti Ankara’da ortak cinayeti 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 07:50 Ankara'da aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasındaki tartışma cinayetle bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f9568b9542e02e87203683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Mustafa Sarıgül: ''Kılıçdaroğlu ayrılırsa CHP baraj altında kalır'' Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi