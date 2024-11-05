Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te bulunan bir parktaki bank ve masa, şehir magandaları tarafından kırılarak yakıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729afdfb6308e16ce0a3623" allowfullscreen></iframe>