Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar 05 Kasım 2024 Salı Saat: 08:40 Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te bulunan bir parktaki bank ve masa, şehir magandaları tarafından kırılarak yakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729afdfb6308e16ce0a3623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı Adres sorma kavgasında başından vurulan kurye; ölü taklidi yaparak kurtuldum Ankara'da'da iki servis minibüsü çarpıştı Misafirliğe geldiği evde, yanarak hayatını kaybetti İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı