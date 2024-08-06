Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 16:56 Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b22ba5590a41f7ee0a2eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı Van Gölü'nde ilginç olay: Suya esmer giren sarışın çıkıyor... Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi