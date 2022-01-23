Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da polisten esnafa feci dayak Ankara'da polisten esnafa feci dayak 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 15:15 Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızlı araç kullandığı için uyardığı şoförle tartışan O.P., olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ed46ef811fd1713365baf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur Sedef Kabaş konuşurken CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü Canlı yayın programını iptal eden Babacan'a protesto Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı Korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atladı