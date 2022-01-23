Ankara'da polisten esnafa feci dayak

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızlı araç kullandığı için uyardığı şoförle tartışan O.P., olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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