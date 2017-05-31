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  3. 31 Mayıs 2017 08:15

Ankarada psikolojisi bozulan ÖTA şoförü, otobüsü boşalttı

Ankara’da Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) sürücüsü, psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi.

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'Psikolojim bozuldu' deyip yolcuları indirdi
'Psikolojim bozuldu' deyip yolcuları indirdi
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Parktaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı
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